Бульхин Азым — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бульхин Азым

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1959

Сын: Бульхин Гафият Азымович

Мать ребёнка: Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна

Рождение ребёнка
13.10.1964

Дочь: Исхакова Сания Азымовна

Мать ребёнка: Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна

Рождение ребёнка
04.07.1965

Сын: Бульхин Айса Азымович

Мать ребёнка: Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадеркаева Гайширя Азымовна

Мать ребёнка: Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна

Смерть
Неизвестно
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