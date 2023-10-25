Бульхин Азым
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1959
Мать ребёнка: Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна
Рождение ребёнка
13.10.1964
Дочь: Исхакова Сания Азымовна
Мать ребёнка: Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна
Рождение ребёнка
04.07.1965
Мать ребёнка: Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадеркаева Гайширя Азымовна
Мать ребёнка: Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна
Смерть
Неизвестно