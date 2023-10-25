Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1959

Сын: Бульхин Гафият Азымович

Отец ребёнка: Бульхин Азым

Рождение ребёнка
13.10.1964

Дочь: Исхакова Сания Азымовна

Отец ребёнка: Бульхин Азым

Рождение ребёнка
04.07.1965

Сын: Бульхин Айса Азымович

Отец ребёнка: Бульхин Азым

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадеркаева Гайширя Азымовна

Отец ребёнка: Бульхин Азым

Смерть
Неизвестно
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