Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1959
Отец ребёнка: Бульхин Азым
Рождение ребёнка
13.10.1964
Дочь: Исхакова Сания Азымовна
Отец ребёнка: Бульхин Азым
Рождение ребёнка
04.07.1965
Отец ребёнка: Бульхин Азым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадеркаева Гайширя Азымовна
Отец ребёнка: Бульхин Азым
Смерть
Неизвестно