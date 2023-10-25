Бульхин Гафият Азымович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бульхин Гафият Азымович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1959

Отец: Бульхин Азым

Мать: Бульхина Ряшидя Ряхмятулловна

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