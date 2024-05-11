Рыженко Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1882
Дочь: Рыженко Наталья Петровна
Отец ребёнка: Рыженко Петр Данилович
Рождение ребёнка
23.09.1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыженко Петр Данилович
Смерть
Неизвестно