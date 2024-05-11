Рыженко Мария Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыженко Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1882 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: Рыженко Наталья Петровна

Отец ребёнка: Рыженко Петр Данилович

Рождение ребёнка
23.09.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыженко Петр Данилович

Смерть
Неизвестно

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