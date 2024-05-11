Рыженко Петр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1882
Дочь: Рыженко Наталья Петровна
Мать ребёнка: Рыженко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
23.09.1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыженко Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно