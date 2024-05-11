Рыженко Петр Данилович 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыженко Петр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1882 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: Рыженко Наталья Петровна

Мать ребёнка: Рыженко Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
23.09.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыженко Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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