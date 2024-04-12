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Малахов Иван Ильич

Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Малахов Илья

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Малахова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Малахов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Малахова София Ивановна

Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.05.1887 ст.

Дочь: Малахова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.06.1890 ст.

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Анна Николаевна

Смерть
До 1915
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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