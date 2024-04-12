Малахов Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Малахов Илья
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Малахова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Малахова София Ивановна
Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.1887 ст.
Дочь: Малахова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.06.1890 ст.
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Малахова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Анна Николаевна
Смерть
До 1915