Малахова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Малахова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Малахова София Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич
Рождение ребёнка
31.05.1887 ст.
Дочь: Малахова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич
Рождение ребёнка
09.06.1890 ст.
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малахов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно