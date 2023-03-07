Малахова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Анна Николаевна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Малахова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Малахов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Малахова София Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.05.1887 ст.

Дочь: Малахова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.06.1890 ст.

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Ильич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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