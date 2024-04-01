Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Бракосочетание
18.02.1769
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Конюхов Алексей Малолеток Кр. Лебяжьей Иванов
Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
08.10.1775
Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
01.01.1777
Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
06.10.1778
Дочь: Коленина Параскева Иванова
Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.08.1780
Сын: Конюхов Антон Иванов
Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова
Смерть
Неизвестно