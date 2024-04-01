Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов

Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Конюхов Семен Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Семенов

Мать: Конюхова Лукерья Савельева

Бракосочетание
18.02.1769

Жена: Конюхова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Конюхов Алексей Малолеток Кр. Лебяжьей Иванов

Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
08.10.1775

Сын: Конюхов Никита Иванов

Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
01.01.1777

Сын: Конюхов Василий Иванов

Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
06.10.1778

Дочь: Коленина Параскева Иванова

Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.08.1780

Сын: Конюхов Антон Иванов

Мать ребёнка: Конюхова Екатерина Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close