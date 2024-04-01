Конюхов Алексей Малолеток Кр. Лебяжьей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюхов Алексей Малолеток Кр. Лебяжьей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов

Мать: Конюхова Екатерина Федорова

Бракосочетание
После 1791

Жена: Конюхова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Конюхов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Конюхова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Около ?.07.1834

Сын: Конюхов Семен Уряд. Кр. Лебяжьей Алексеев

Мать ребёнка: Конюхова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конюхов Иван Казак Выс. Лебяжьего Алексеев

Мать ребёнка: Конюхова Татьяна Васильева

Смерть
Неизвестно
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