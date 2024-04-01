Конюхов Алексей Малолеток Кр. Лебяжьей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Бракосочетание
После 1791
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Конюхова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Около ?.07.1834
Сын: Конюхов Семен Уряд. Кр. Лебяжьей Алексеев
Мать ребёнка: Конюхова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конюхов Иван Казак Выс. Лебяжьего Алексеев
Мать ребёнка: Конюхова Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно