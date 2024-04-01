Конюхова Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Копотилов Федор Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол, Д. Песчаной (С 1787) Сладк. Вол
Бракосочетание
18.02.1769
Рождение ребёнка
Около 1772
Рождение ребёнка
08.10.1775
Отец ребёнка: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов
Рождение ребёнка
01.01.1777
Отец ребёнка: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов
Рождение ребёнка
06.10.1778
Дочь: Коленина Параскева Иванова
Отец ребёнка: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.08.1780
Сын: Конюхов Антон Иванов
Отец ребёнка: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов
Смерть
Неизвестно