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Конюхова Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Копотилов Федор Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол, Д. Песчаной (С 1787) Сладк. Вол

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1769

Муж: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Конюхов Алексей Малолеток Кр. Лебяжьей Иванов

Отец ребёнка: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов

Рождение ребёнка
08.10.1775

Сын: Конюхов Никита Иванов

Отец ребёнка: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов

Рождение ребёнка
01.01.1777

Сын: Конюхов Василий Иванов

Отец ребёнка: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов

Рождение ребёнка
06.10.1778

Дочь: Коленина Параскева Иванова

Отец ребёнка: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.08.1780

Сын: Конюхов Антон Иванов

Отец ребёнка: Конюхов Иван Отст. Кр. Лебяжьей Семенов

Смерть
Неизвестно
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