Плюшка (Плющенко) Вукола (Вакула) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюшка (Плющенко) Вукола (Вакула) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Плющенко Иван Федорович

Мать: Плющенко (Коваль) Акилина Никифоровна

Бракосочетание
31.10.1843 ст.

Жена: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
06.03.1846 ст.

Сын: Плюшка Ефрем Вуколович

Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.05.1848 ст.

Дочь: Плюшка Ирина Вакуловна

Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.01.1853 ст.

Сын: Плюшка Кирилл Вуколович

Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.05.1854 ст.

Сын: Плюшка Тимофей (Тимофтей) Вуколович

Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
03.03.1857 ст.

Сын: Плюшка Герасим Вуколович

Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
03.03.1857 ст.

Дочь: Плюшка Иумения Вуколовна

Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.03.1859 ст.

Дочь: Плюшка Дарья Вуколовна

Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.05.1860 ст.

Дочь: Плюшка Феодосия Вуколовна

Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.07.1862 ст.

Дочь: Плюшка Иулита Вуколовна

Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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