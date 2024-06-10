Плюшка (Плющенко) Вукола (Вакула) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
31.10.1843 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
06.03.1846 ст.
Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
05.05.1848 ст.
Дочь: Плюшка Ирина Вакуловна
Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
18.01.1853 ст.
Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
02.05.1854 ст.
Сын: Плюшка Тимофей (Тимофтей) Вуколович
Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
03.03.1857 ст.
Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
03.03.1857 ст.
Дочь: Плюшка Иумения Вуколовна
Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
18.03.1859 ст.
Дочь: Плюшка Дарья Вуколовна
Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
28.05.1860 ст.
Дочь: Плюшка Феодосия Вуколовна
Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
15.07.1862 ст.
Дочь: Плюшка Иулита Вуколовна
Мать ребёнка: Плюшка (Лесенко) Матрона Григорьевна
Смерть
Неизвестно