Плющенко (Коваль) Акилина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1812 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
13.12.1812 ст.
Дочь: Плющенко Лукия Ивановна
Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.03.1814 ст.
Сын: Плюшка (Плющенко) Иван Иванович
Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Плюшка (Плющенко) Вукола (Вакула) Иванович
Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.03.1826 ст.
Дочь: Плюшка Мария Ивановна
Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович
Смерть
Неизвестно