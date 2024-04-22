Плющенко (Коваль) Акилина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плющенко (Коваль) Акилина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1812 ст.

Муж: Плющенко Иван Федорович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
13.12.1812 ст.

Дочь: Плющенко Лукия Ивановна

Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
30.03.1814 ст.

Сын: Плюшка (Плющенко) Иван Иванович

Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Плюшка (Плющенко) Вукола (Вакула) Иванович

Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович

Рождение ребёнка
25.03.1826 ст.

Дочь: Плюшка Мария Ивановна

Отец ребёнка: Плющенко Иван Федорович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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