Безнакотова (Луткова) Анастасия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Лутков (Подкатилкин) Игнат Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1854
Рождение ребёнка
06.12.1858
Отец ребёнка: Безнакотов Фома Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1865
Дочь: Безколокова (Безколокова) Пелагея Фоминична
Отец ребёнка: Безнакотов Фома Алексеевич
Смерть
Неизвестно