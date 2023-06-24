Безнакотова (Луткова) Анастасия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безнакотова (Луткова) Анастасия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Лутков (Подкатилкин) Игнат Захарович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1854

Муж: Безнакотов Фома Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.12.1858

Сын: Безнакотов Иван Фомич

Отец ребёнка: Безнакотов Фома Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.04.1865

Дочь: Безколокова (Безколокова) Пелагея Фоминична

Отец ребёнка: Безнакотов Фома Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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