Безнакотов Фома Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1854
Васильевка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1854
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Безнакотова (Безнакотова) Анастасия Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1858
Мать ребёнка: Безнакотова (Луткова) Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.04.1865
Дочь: Безколокова (Безколокова) Пелагея Фоминична
Мать ребёнка: Безнакотова (Луткова) Анастасия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно