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Безнакотов Фома Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1854
Васильевка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1854

Жена: Безнакотова (Луткова) Анастасия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Безнакотова (Безнакотова) Анастасия Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1858

Сын: Безнакотов Иван Фомич

Мать ребёнка: Безнакотова (Луткова) Анастасия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.04.1865

Дочь: Безколокова (Безколокова) Пелагея Фоминична

Мать ребёнка: Безнакотова (Луткова) Анастасия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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