Лутков (Подкатилкин) Игнат Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.02.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1814
Отец: Лутков Захар Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Безнакотова Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Лутков Афанасий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луткова Пелагея
Смерть
Неизвестно