Лутков (Подкатилкин) Игнат Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутков (Подкатилкин) Игнат Захарович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 15.02.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1814

Отец: Лутков Захар Зиновьевич

Мать: Луткова Матрона Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Безнакотова Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Лутков Афанасий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луткова Пелагея

Смерть
Неизвестно