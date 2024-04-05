Воробьева Мария Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Дочь: Воробьева Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Сын: Воробьев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Дочь: Воробьева Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович
Смерть
Неизвестно