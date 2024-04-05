Воробьева Мария Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Мария Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Дочь: Воробьева Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Сын: Воробьев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Дочь: Воробьева Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1904 ст.

Сын: Воробьев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович

Смерть
Неизвестно

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