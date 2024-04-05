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Воробьев Иван Дмитриевич

Место рождения

Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино

Дата рождения

15.09.1904 ст.

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1904 ст.

Отец: Воробьев Дмитрий Иванович

Мать: Воробьева Мария Онисимовна

Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
1930

Сын: Воробьёв Юрий Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Клавдия Николаевна

Ярославская область
Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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