Воробьев Иван Дмитриевич
Место рожденияЯрославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Дата рождения15.09.1904 ст.
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1904 ст.
Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Воробьева Клавдия Николаевна
Ярославская область
Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург