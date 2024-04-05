Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович
Место рожденияЯрославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Дата рожденияВычислено 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1870 ст.
Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Дочь: Воробьева Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Онисимовна
Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Сын: Воробьев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Воробьева Мария Онисимовна
Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Дочь: Воробьева Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Онисимовна
Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
15.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Воробьева Мария Онисимовна
Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Смерть
Неизвестно