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Воробьев Дмитрий (Димитрий) Иванович

Место рождения

Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино

Дата рождения

Вычислено 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: Воробьева Прасковья Сергеевна

Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Дочь: Воробьева Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Онисимовна

Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Сын: Воробьев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева Мария Онисимовна

Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Дочь: Воробьева Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Онисимовна

Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Рождение ребёнка
15.09.1904 ст.

Сын: Воробьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева Мария Онисимовна

Ярославская губерния Мышкинский уезд Спасская волость д.Юркино
Смерть
Неизвестно
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