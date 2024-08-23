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Масленников Аким Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масленников Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Масленников Пётр Акимович

Мать ребёнка: Масленникова Екатерина Павловна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Масленников Абрам Акимович

Мать ребёнка: Масленникова Екатерина Павловна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1805

Сын: Масленников Алексей Акимович

Мать ребёнка: Масленникова Екатерина Павловна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1807

Сын: Масленников Иван Акимович

Мать ребёнка: Масленникова Екатерина Павловна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809

Сын: Масленников Василий Акимович

Мать ребёнка: Масленникова Екатерина Павловна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Масленникова) Авдотья (Евдокия) Акимовна

Мать ребёнка: Масленникова Екатерина Павловна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
До 1825

Дочь: (Масленникова) Александра Акимовна

Мать ребёнка: Масленникова Екатерина Павловна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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