Масленникова Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Масленников Пётр Акимович
Отец ребёнка: Масленников Аким Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Масленников Абрам Акимович
Отец ребёнка: Масленников Аким Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1805
Сын: Масленников Алексей Акимович
Отец ребёнка: Масленников Аким Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1807
Сын: Масленников Иван Акимович
Отец ребёнка: Масленников Аким Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809
Сын: Масленников Василий Акимович
Отец ребёнка: Масленников Аким Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Масленникова) Авдотья (Евдокия) Акимовна
Отец ребёнка: Масленников Аким Андреевич
Рождение ребёнка
До 1825
Дочь: (Масленникова) Александра Акимовна
Отец ребёнка: Масленников Аким Андреевич
Смерть
Неизвестно