Свизев Иван Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свизев Иван Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свизев Моисей Варфоломеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1923

Сын: Свизев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Свизева Евдокия Филлиповна

Д. Савята, Кишертский р-он, Пермской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свизева Евдокия Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свизев Станислав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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