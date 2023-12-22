Свизев Иван Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свизев Моисей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
09.02.1923
Мать ребёнка: Свизева Евдокия Филлиповна
Д. Савята, Кишертский р-он, Пермской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свизев Станислав Иванович
Смерть
Неизвестно