Свизева Евдокия Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свизева Евдокия Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1903

Дата смерти

09.02.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1923

Сын: Свизев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Свизев Иван Моисеевич

Д. Савята, Кишертский р-он, Пермской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патлусова Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патлусова Зоя Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патлусова Таисия Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свизев Иван Моисеевич

Смерть
09.02.1991
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