Свизева Евдокия Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1903
Дата смерти09.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.1923
Отец ребёнка: Свизев Иван Моисеевич
Д. Савята, Кишертский р-он, Пермской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патлусова Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патлусова Зоя Ефимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патлусова Таисия Ефимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1991