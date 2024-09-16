Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти15.11.1784
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милантьев Моисей Семёнович
Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милантьева) Агрофена Семёновна
Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милантьев Анисим Семёнович
Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милантьева) Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милантьев Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1784