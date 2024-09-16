Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

15.11.1784

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милантьев Ион Семёнов

Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милантьев Моисей Семёнович

Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милантьева) Агрофена Семёновна

Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милантьев Анисим Семёнович

Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милантьева) Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милантьев Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Милантьев Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милантьев Семён Иванович

Смерть
15.11.1784

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