Милантьев Григорий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьев Григорий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милантьев Семён Иванович

Мать: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акулина\\Аксинья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Неонила Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Никонор Григорьевич Поликарп\\Никифор /

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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