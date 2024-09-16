Милантьев Григорий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милантьев Семён Иванович
Мать: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Илья Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акулина\\Аксинья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Неонила Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Никонор Григорьевич Поликарп\\Никифор /
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно