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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1774
Сын: Антон Фёдоров
Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Евдоким Фёдоров
Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васса Фёдорова
Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Нил Фёдоров
Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Прокопий Фёдоров
Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.