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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Антон Фёдоров

Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Евдоким Фёдоров

Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васса Фёдорова

Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислаков Марк Фёдоров

Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Нил Фёдоров

Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Прокопий Фёдоров

Отец ребёнка: Кислак Фёдор Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
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