Евдоким Фёдоров
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1775
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Кислак Фёдор Ильин
Мать: ?
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1801
Сын: Емельян Евдокимов
Мать ребёнка: Дария Денисова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Трофим Евдокимов
Мать ребёнка: Дария Денисова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1806
Дочь: Евфимия Евдокимова
Мать ребёнка: Дария Денисова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1808
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.