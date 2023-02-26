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Евдоким Фёдоров

Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1775

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кислак Фёдор Ильин

Мать: ?

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1801

Сын: Емельян Евдокимов

Мать ребёнка: Дария Денисова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Трофим Евдокимов

Мать ребёнка: Дария Денисова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1806

Дочь: Евфимия Евдокимова

Мать ребёнка: Дария Денисова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1808
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.