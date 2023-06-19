Кислак Фёдор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислак Фёдор Ильин

Кислак Фёдор Ильин

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: ?

Мать: ?

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Антон Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Евдоким Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васса Фёдорова

Мать ребёнка: ?

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: ?

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислаков Марк Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Нил Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Прокопий Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1817
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область