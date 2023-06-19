Кислак Фёдор Ильин
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Антон Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Евдоким Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васса Фёдорова
Мать ребёнка: ?
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: ?
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: ?
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Нил Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Прокопий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1817