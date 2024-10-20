Вакуров Дмитрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакуров Дмитрий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1986

Отец: Вакуров Константин Львович

Мать: Вакурова (Никонова) Татьяна

Бракосочетание
09.07.2011

Жена: Вакурова Анна Эдуардовна

Рождение ребёнка
12.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакурова Анна Эдуардовна

Рождение ребёнка
25.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакурова Анна Эдуардовна

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