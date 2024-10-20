Вакуров Дмитрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1986
Бракосочетание
09.07.2011
Жена: Вакурова Анна Эдуардовна
Рождение ребёнка
12.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вакурова Анна Эдуардовна
Рождение ребёнка
25.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вакурова Анна Эдуардовна