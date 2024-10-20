Вакурова Анна Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.2011
Рождение ребёнка
12.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
25.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Константинович