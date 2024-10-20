Вакурова Анна Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурова Анна Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.2011

Муж: Вакуров Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
12.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
25.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакуров Дмитрий Константинович

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