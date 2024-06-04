Вакурова (Никонова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурова (Никонова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакурова Алëна Константиновна

Отец ребёнка: Вакуров Константин Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуров Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Вакуров Константин Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуров Константин Львович

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