Вакурова (Никонова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакурова Алëна Константиновна
Отец ребёнка: Вакуров Константин Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуров Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Вакуров Константин Львович
Бракосочетание
Неизвестно