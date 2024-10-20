Вакурова Алëна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурова Алëна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1989

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1989

Отец: Вакуров Константин Львович

Мать: Вакурова (Никонова) Татьяна

Бракосочетание
22.07.2011

Муж: Сорокин Евгений

Рождение ребёнка
21.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Евгений

Рождение ребёнка
18.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Евгений

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