Вакурова Алëна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1989
Бракосочетание
22.07.2011
Муж: Сорокин Евгений
Рождение ребёнка
21.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Евгений
Рождение ребёнка
18.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Евгений