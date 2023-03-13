Недоспасовъ Трофимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Недоспасовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Недоспасова) Ефросинья
Мать ребёнка: Недоспасова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Недоспасова) Марья
Мать ребёнка: Недоспасова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Недоспасова) Федосья
Мать ребёнка: Недоспасова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Недоспасовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Недоспасова Настасья Яковлева