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Недоспасовъ Трофимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Недоспасовъ Федоръ

Мать: Недоспасова Акулина Юдина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Настасья Яковлева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Недоспасова) Ефросинья

Мать ребёнка: Недоспасова Настасья Яковлева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Недоспасова) Марья

Мать ребёнка: Недоспасова Настасья Яковлева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Недоспасова) Федосья

Мать ребёнка: Недоспасова Настасья Яковлева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Недоспасовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Недоспасова Настасья Яковлева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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