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Недоспасова Акулина Юдина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Недоспасова) Марья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Недоспасова) Дарья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Недоспасова) Катерина

Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1756

Сын: Недоспасовъ Егоръ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Недоспасовъ Ермолай

Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Недоспасова) Оксинья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1763

Сын: Недоспасовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Недоспасовъ Алексей

Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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