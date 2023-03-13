Недоспасова Акулина Юдина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Недоспасова) Марья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Недоспасова) Дарья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Недоспасова) Катерина
Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Недоспасовъ Егоръ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Недоспасовъ Ермолай
Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Недоспасова) Оксинья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Недоспасовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Недоспасовъ Алексей
Отец ребёнка: Недоспасовъ Федоръ
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан