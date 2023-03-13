Недоспасовъ Егоръ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Недоспасовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Недоспасова) Татьяна
Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Недоспасова) Домна
Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Недоспасовъ Романъ
Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Недоспасова) Ульяна
Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Андреева