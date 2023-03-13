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Недоспасовъ Егоръ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Недоспасовъ Федоръ

Мать: Недоспасова Акулина Юдина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Недоспасова) Татьяна

Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Андреева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Недоспасова) Домна

Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Андреева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Недоспасовъ Романъ

Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Андреева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Недоспасова) Ульяна

Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Андреева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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