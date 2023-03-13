Недоспасова Авдотья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Авдотья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Егоръ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Недоспасова) Татьяна

Отец ребёнка: Недоспасовъ Егоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Недоспасова) Домна

Отец ребёнка: Недоспасовъ Егоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Недоспасовъ Романъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Егоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Недоспасова) Ульяна

Отец ребёнка: Недоспасовъ Егоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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