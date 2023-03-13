Недоспасова Авдотья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Недоспасова) Татьяна
Отец ребёнка: Недоспасовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Недоспасова) Домна
Отец ребёнка: Недоспасовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Недоспасовъ Романъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Недоспасова) Ульяна
Отец ребёнка: Недоспасовъ Егоръ