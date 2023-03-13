Недоспасова Настасья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Настасья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Трофимъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Трофимъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Трофимъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Недоспасовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Трофимъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Трофимъ

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