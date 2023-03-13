Недоспасова Настасья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Недоспасовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Трофимъ