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Ушакова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ушаков Андрей Вонифантьевич

Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ушаков Андрей второй Вонифантьевич

Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ушаков Федор Вонифантьевич

Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ушакова Татьяна Вонифантьевна

Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ушакова Ксения Вонифантьевна

Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ушакова Екатерина Вонифантьевна

Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ушакова Евдокия Вонифантьевна

Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Вонифатий Прокопьевич

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