Ушакова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ушаков Андрей Вонифантьевич
Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ушаков Андрей второй Вонифантьевич
Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ушаков Федор Вонифантьевич
Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ушакова Татьяна Вонифантьевна
Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ушакова Ксения Вонифантьевна
Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ушакова Екатерина Вонифантьевна
Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ушакова Евдокия Вонифантьевна
Отец ребёнка: Ушаков Вонифатий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно