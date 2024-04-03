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Ушакова Татьяна Вонифантьевна
Ушакова Татьяна Вонифантьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Пол
Женский
Отец
Ушаков Вонифатий Прокопьевич
1822 г.р.
Мать
Ушакова Пелагея Алексеевна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Ушаков Вонифатий Прокопьевич
Мать:
Ушакова Пелагея Алексеевна
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