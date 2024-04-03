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Ушакова Ксения Вонифантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Ушаков Вонифатий Прокопьевич

Мать: Ушакова Пелагея Алексеевна

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