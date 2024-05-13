Шмараева Прасковья 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Федот Иванович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Шмараева) Агафия Федотовна

Отец ребёнка: Шмараев Федот Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шмараев Ларион Федотович

Отец ребёнка: Шмараев Федот Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шмараев Ефим Федотович

Отец ребёнка: Шмараев Федот Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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