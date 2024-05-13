Шмараев Федот Иванович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмараева Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Шмараева) Агафия Федотовна
Мать ребёнка: Шмараева Прасковья
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Шмараева Прасковья
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Шмараева Прасковья
Смерть
1814