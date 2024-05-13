Шмараев Федот Иванович 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Федот Иванович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Шмараев Иван Васильевич

Мать: Шмараева (Борткина) Федосья Сидоровна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Шмараева) Агафия Федотовна

Мать ребёнка: Шмараева Прасковья

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шмараев Ларион Федотович

Мать ребёнка: Шмараева Прасковья

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шмараев Ефим Федотович

Мать ребёнка: Шмараева Прасковья

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1814
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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