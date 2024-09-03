Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1862
Бракосочетание
18.01.1880
Рождение ребёнка
13.12.1880
Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1882
Сын: Блинков Василий Семенович
Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1883
Сын: Блинков Александр Семенович
Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: (Блинкова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1894
Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович
Смерть
Неизвестно