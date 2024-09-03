Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна

Место рождения

Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

18.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1862

Отец: Медведев Квинтилиан Порфирьевич

Мать: Медведева Матрена Артамоновна

Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
18.01.1880

Муж: Блинков Семен Иванович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1880

Сын: Блинков Иван Семенович

Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1882

Сын: Блинков Василий Семенович

Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1883

Сын: Блинков Александр Семенович

Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.08.1889

Дочь: (Блинкова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Блинков Петр Семенович

Отец ребёнка: Блинков Семен Иванович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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