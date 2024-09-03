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Блинков Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1880

Жена: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1880

Сын: Блинков Иван Семенович

Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1882

Сын: Блинков Василий Семенович

Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1883

Сын: Блинков Александр Семенович

Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.08.1889

Дочь: (Блинкова) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Блинков Петр Семенович

Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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