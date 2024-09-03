Блинков Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1880
Рождение ребёнка
13.12.1880
Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна
Рождение ребёнка
05.03.1882
Сын: Блинков Василий Семенович
Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна
Рождение ребёнка
04.09.1883
Сын: Блинков Александр Семенович
Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: (Блинкова) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна
Рождение ребёнка
15.01.1894
Мать ребёнка: Блинкова (Медведева) Таисья Квинтилиановна
Смерть
Неизвестно