Медведева Матрена Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1851
Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.10.1862
Дочь: Блинкова Таисья Квинтилиановна
Отец ребёнка: Медведев Квинтилиан Порфирьевич
Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1866
Сын: Медведев Георгий Квинтилианович
Отец ребёнка: Медведев Квинтилиан Порфирьевич
Смерть
Неизвестно