Медведева Матрена Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Матрена Артамоновна

Медведева Матрена Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1851

Муж: Медведев Квинтилиан Порфирьевич

Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.10.1862

Дочь: Блинкова Таисья Квинтилиановна

Отец ребёнка: Медведев Квинтилиан Порфирьевич

Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Медведев Георгий Квинтилианович

Отец ребёнка: Медведев Квинтилиан Порфирьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close