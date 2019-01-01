село Державино, село Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Державино

Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1139Смоленское (Державино), с. вл.при р. Кутулуке.594567239235Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Булгаковская волость
645. Державинское, село бывшее владельческое, при реке Кутулуке, дворов 84, жителей 527, церковь православная, школа, 8 лавок

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Булгаковская волость
С. Державино 3 общества. Б. помещ. Рус. Прав.3143210568113316310

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бузулукский район
72578Державиносело53°13'с.ш.52°22'в.д.N-39-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бузулукский муниципальный район, Сельское поселение Державинский сельсовет
53612413101с Державиносело
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