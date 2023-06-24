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Макушин Филимон Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Назаров Емельян Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушина Степанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
20.12.1817

Сын: Макушин (Назаров) Петр Филимонович

Мать ребёнка: Макушина Степанида Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1819

Дочь: Назарова (Назарова) Ефимия Филимоновна

Мать ребёнка: Макушина Степанида Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1822

Дочь: Макушина (Назарова) Мелания Филимоновна

Мать ребёнка: Макушина Степанида Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1824

Сын: Макушин (Назаров) Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Макушина Степанида Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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