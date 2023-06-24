Макушин Филимон Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Назаров Емельян Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1817
Сын: Макушин (Назаров) Петр Филимонович
Мать ребёнка: Макушина Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.07.1819
Дочь: Назарова (Назарова) Ефимия Филимоновна
Мать ребёнка: Макушина Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.01.1822
Дочь: Макушина (Назарова) Мелания Филимоновна
Мать ребёнка: Макушина Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
20.07.1824
Сын: Макушин (Назаров) Михаил Филимонович
Мать ребёнка: Макушина Степанида Евдокимовна
Смерть
Неизвестно