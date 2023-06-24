Макушина Степанида Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1817
Сын: Макушин (Назаров) Петр Филимонович
Отец ребёнка: Макушин Филимон Емельянович
Рождение ребёнка
01.07.1819
Дочь: Назарова (Назарова) Ефимия Филимоновна
Отец ребёнка: Макушин Филимон Емельянович
Рождение ребёнка
01.01.1822
Дочь: Макушина (Назарова) Мелания Филимоновна
Отец ребёнка: Макушин Филимон Емельянович
Рождение ребёнка
20.07.1824
Сын: Макушин (Назаров) Михаил Филимонович
Отец ребёнка: Макушин Филимон Емельянович
Смерть
Неизвестно