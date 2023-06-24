Макушина Степанида Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина Степанида Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушин Филимон Емельянович

Рождение ребёнка
20.12.1817

Сын: Макушин (Назаров) Петр Филимонович

Отец ребёнка: Макушин Филимон Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1819

Дочь: Назарова (Назарова) Ефимия Филимоновна

Отец ребёнка: Макушин Филимон Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1822

Дочь: Макушина (Назарова) Мелания Филимоновна

Отец ребёнка: Макушин Филимон Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1824

Сын: Макушин (Назаров) Михаил Филимонович

Отец ребёнка: Макушин Филимон Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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