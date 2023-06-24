Назаров Емельян Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Емельян Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Макушин Филимон Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Мелихов Корней Петрович

Мать ребёнка: не указана

Пасынок Емельяна Никифоровича Назарова.
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Мелихов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Пасынок Емельяна Никифоровича Назарова.
Смерть
1825

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