Назаров Емельян Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Макушин Филимон Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: не указана
Пасынок Емельяна Никифоровича Назарова.
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: не указана
Пасынок Емельяна Никифоровича Назарова.
Смерть
1825