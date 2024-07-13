Пугачёва (Райкова) Надежда Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачёва (Райкова) Надежда Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1874 ст.

Сын: Пугачёв Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1876 ст.

Сын: Пугачёв Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1879 ст.

Дочь: Пугачёва Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1887 ст.

Сын: Пугачёв Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1888 ст.

Дочь: Пугачёва Александра Михайловна

Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.09.1889 ст.

Дочь: Епишкова (Пугачёва) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.05.1892 ст.

Дочь: Пугачёва Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1893 ст.

Дочь: Пугачёва Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.

Сын: Пугачёв Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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