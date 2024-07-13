Пугачёва (Райкова) Надежда Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1874 ст.
Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович
Рождение ребёнка
02.11.1876 ст.
Сын: Пугачёв Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович
Рождение ребёнка
10.08.1879 ст.
Дочь: Пугачёва Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович
Рождение ребёнка
13.02.1887 ст.
Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович
Рождение ребёнка
22.04.1888 ст.
Дочь: Пугачёва Александра Михайловна
Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович
Рождение ребёнка
16.09.1889 ст.
Дочь: Епишкова (Пугачёва) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович
Рождение ребёнка
16.05.1892 ст.
Дочь: Пугачёва Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович
Рождение ребёнка
06.07.1893 ст.
Дочь: Пугачёва Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.
Сын: Пугачёв Василий Михайлович
Отец ребёнка: Пугачёв Михаил Пармёнович
Смерть
Неизвестно