Ангелова Анна Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1768
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Нестор Савельевич
Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ангелова Анисья Савельевна
Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Ангелов Кондратий Савельевич
Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ангелова Авдотья Савельевна
Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ангелова Афимья Савельевна
Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович
Смерть
1768