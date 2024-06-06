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Ангелова Анна Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Нестор Савельевич

Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ангелова Анисья Савельевна

Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Ангелов Кондратий Савельевич

Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ангелова Авдотья Савельевна

Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ангелова Афимья Савельевна

Отец ребёнка: Ангелов Савелий Петрович

Смерть
1768

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